В Іспанії розгулялася негода. Центральну провінцію Гвадалахара замело снігом. Подекуди насипало до 5 сантиметрів. На траси вивели снігоочисну техніку. А в містечку Хавеа, на південь від Валенсії, інша стихія - повені.

Під водою опинилися вулиці, комунальники викачували воду з підвалів. У половині іспанських провінцій оголосили штормове попередження. Проте синоптики обіцяють у вихідні іспанців уже потішить сонячна погода.

"Прокидаєшся вранці на роботу, а під вікнами вода хлюпоче. Усе під водою. Я мешкаю ось тут. Мій гараж затопило, тепер сушу машину.".

