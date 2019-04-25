Іспанію охопили снігопади та повені [ Редактировать ]
В Іспанії розгулялася негода. Центральну провінцію Гвадалахара замело снігом. Подекуди насипало до 5 сантиметрів. На траси вивели снігоочисну техніку. А в містечку Хавеа, на південь від Валенсії, інша стихія - повені.
Під водою опинилися вулиці, комунальники викачували воду з підвалів. У половині іспанських провінцій оголосили штормове попередження. Проте синоптики обіцяють у вихідні іспанців уже потішить сонячна погода.
"Прокидаєшся вранці на роботу, а під вікнами вода хлюпоче. Усе під водою. Я мешкаю ось тут. Мій гараж затопило, тепер сушу машину.".
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