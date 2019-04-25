У Новій Зеландії парадом вшанували пам'ять загиблих у Першій світовій [ Редактировать ]
Великим військовим парадом в Австралії вшанували пам'ять загиблих у битві при Галіполі.Це найсумніша сторінка першої світової війни для жителів Зеленого континенту та Нової Зеландії.
25 квітня 1915 року їхні об'єднані сили висадилися в Туреччині для підтримки британсько-французької армії і зазнали нищівної поразки від військ Османської імперії. Країни втратили близько тринадцяти тисяч своїх армійців. А спроби союзників продовжити Дарданельську операцію до серпня мали катастрофічні наслідки і обернулися загибеллю ста тридцяти тисяч солдатів коаліції.
"Ми вшановуємо їхню самопожертву нашим добробутом, підтримкою та повагою до свобод, які ми здобули, і надихаючи інших будувати ще кращу Австралію. Ми маємо бути гідними цього, вони загинули заради нашого майбутнього", - говорить Марк Дональдсон, капрал армії Австралії.
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