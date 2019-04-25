Под Львовом подростки насмерть забили ровесника [ Редактировать ]
Под Львовом подростки насмерть забили ровесника и опубликовали снимок трупа в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области.
Жуткий инцидент произошел в ночь на 13 апреля на территории одного из домохозяйств Жовквы. Трое подростков 15 и 17 лет зверски убили своего знакомого. Парни избили ровесника в подвале одного из жилых домов.
Подростков допросили в присутствии родителей и психолога. Они рассказали, что избили знакомого за долг в 12 тысяч гривен, который тот не смог им вернуть. По факту инциденту было начато расследование. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. Ведется следствие.
Ранее мать с дочерью зверски убили троих детей. Также в Харькове убили двух иностранных студенток.
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