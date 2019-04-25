Протестувати гранатомет на власному подвір'ї - вирішив житель села Ставки, що на Рівненщині. Чоловік поцілив у сусідський город. Де він узяв зброю і що йому тепер загрожує - дізнавалися наші кореспонденти.

"Чую щось таке. Так бабахнуло крепко геть застряслися вікна".

Снаряд вилетів з подвір'я цього будинку в селі Ставки. Тут мешкає жінка з двома синами. Мати каже, коли трапився інцидент - вдома її не було.

"Зовсім нічо не знаю. Сама тільки перший раз оце почула", - говорить Марія Молчанець, жителька села Ставки.

Снаряд влучив посеред поля з пшеницею десь за півкілометра. Утворилася невелика вирва. За метрів двісті - найближча хата.

"Воно вистрілило оттуда во десь на город. Щастя, що не в хату. Там діти бігають. Шо хоч - могли б біди наробить".

Стрільця звати Роман, йому - 31 рік. Зараз він у лікарні. Вибуховою хвилею чоловікові відірвало пальці на лівій руці.

"Поступив до нас з досить важкою вибуховою травмою. Із повним травматичним відчленуванням другого і третього пальців", - говорить Сергій Бондар, лікар ортопед-травматолог Рівненського обласного центру ортопедії, травматології та вертебрології.

У палату до нього нас не пропустив його старший брат. Каже у Романа сильний стрес. Під час інциденту вони були разом. Навіщо взялися за зброю чоловік до ладу пояснити не може.

"Нє з братом зараз спілкуватися не треба. Ви розумієте його стан? - А можна з ним поспілкуватися, якщо він нам відмовить то відмовить. - Ви розумієте його стан? Я вам нічо не скажу, бо я сам оце все було мгновенно".

У поліції вже з'ясували - Роман стріляв з гранатомета "муха".

"В 2014 році він перебував у складі одної із праворадикальних організацій власне і невідомі особи у той час йому передали цей гранатомет. Після чого він його привіз додому і закопав в себе на городі. Вирішив його розкопати і власне перевірити, чи він справний", - говорить Ольга Ангелова, речниця поліції Рівненщини.

Військові кажуть, така зброя могла накоїти багато лиха. Реактивна ракета пробиває навіть танкову броню.

"Якщо людина ніколи не мала відношення до даної зброї можливо переплутати, з якої сторони стріляти, це дуже легко не тільки травмуватися, а нанести собі такі ушкодження, які будуть несумісні з життям", - говорить Анатолій Прошин, речник оперативного командування "Захід".

Роман не служив в армії і не був в АТО. Про те, що нажахали селян брати вже шкодують. Та відповідати за свій вчинок все ж доведеться. Жарти з гранатометом можуть коштувати винуватцю трьох років в'язниці.