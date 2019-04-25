"Не ваша справа". Так називається нова виставка у столичному PinchukArtCentre. Тут представлені роботи митців із України, Росії, Білорусі, Бразилії, Азербайджану та Литви. Майже всі експонуються в Україні вперше. Твори провокують дискусію щодо суперечливих відносин між владою та особистістю.

"У нас все роботы провокативные. И здесь мы сталкиваем как раз таки тему личного и политического. Сначала зритель, когда заходит в зал - он слышит такой громкий бит, который написал музыкант и художник. Мы можем увидеть текст расшифровки допроса женщины, которая, якобы, убила своего мужа, и мы можем увидеть, как какими-то способами следователь пытается добиться правды", - говорить Валерія Шиллер, кураторка виставки, випускниця "кураторської платформи" PinchukArtCentre.

"Эта работа была впервые показана в 1994 году. Отражает состоянии растерянности, запутанности. Когда что-то одно закончилось, что-то другое - неизвестно, начнется ли. Вся выставка посвящена тому, как взаимодействуют власти с какими-то репрессивными воздействиями и приватными стратегиями выхода из них", - говорить Любов Токарєва, художниця, учасниця виставки.