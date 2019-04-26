В Україні невпинно зростає кількість недужих на кір. Від початку року - 42 тисячі випадків. Один з найвищих рівнів захворюваності торік зафіксували на Закарпатті. Яка ситуація там зараз дізнавалися мої колеги.

Закарпатські медики щотижня фіксують майже сотню хворих. Станом на кінець минулого року в області - перехворіло майже 5 тисяч людей. Лікарі розповідають, востаннє такий рівень кору в регіоні спостерігали в сімдесяті роки минулого століття.

"Ми здійснили такий камбек у той довакцинальний період, коли ще не було зовсім введено вакцинацію проти кору. Зараз Закарпаття вже полишило таке сумне лідерство щодо реєстрації кору. Проте з початку року ми вже маємо зареєстровано 1628 випадків", - говорить Вікторія Тимчик, завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру.

Чоловік Вікторії перехворів на кір торік. Висока температура, кашель та загальна слабкість. Не минулося без госпіталізації. Тепер у родині всі щеплені. А сьогодні жінка разом із сином прийшла вакцинуватися ще й від дифтерії.

"Я вважаю, що це важливо. Це, ну, імунітет це те, за чим кожна людина має слідкувати. Тому я вважаю, що всі ін'єкції, всі вакцини - важливо", - говорить Станіслав Чакавий, житель Ужгорода.

Обласні медики кажуть, щоб у регіоні знову підвищився загальний імунітет від кору, має бути вакциновано 95 відсотків населення. Проте не всі жителі Закарпаття бажають щепитися.

"За підсумками першого кварталу 2019 року, серед населення Закарпатської області виконано річний обсяг профілактичних щеплень в цілому по регіону тільки на 16%", - говорить Михайло Поляк, головний лікар Окіл.

Чому жителі нехтують щепленням лікарі пояснити не можуть. Адже вакцин на сьогодні достатньо. І вони якісні Бельгійського та Французького виробництва.

"22 це не кросовки, це не автомобілі, це не якісь вікна, виробництво чи мебелі, це є іменно біологічні препарати, котрі проходять дуже жорсткий контроль. І контроль на виробництві внутрішній, і контроль зовнішній, і контроль при поступні в країну", - говорить Михайло Радь - заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні.

Лікарі нагадують, вберегтися від недуги можна лише шляхом вакцинації.