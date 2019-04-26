Горили у зоопарку Конго навчилися позувати для селфі [ Редактировать ]
У зоопарку Конго горили навчилися імітувати рухи людей, які роблять селфі. Мавпи зводяться на повний зріст і кумедно копіюють відвідувачів. Власник звіринцю викладає фото з найсмішнішими поставами улюбленців. Світлина зі спробою горил зробити селфі вже стала вірусною.
"Одного разу я дістав телефон, щоб їх сфотографувати. І вони зрозуміли! Одразу полишили свої клопоти, зосередились на камері та почали позувати. Тому мої фото такі вдалі - горили завжди дивляться в об'єктив", - говорить Метью Шамаву, власник звіринцю.
по теме
Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания
Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания
Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания
Защитила территорию: смелая кошка прогнала стаю собак (видео)
Кошкой, сидевшей на улице, очень заинтересовались проходившие мимо собак
Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания