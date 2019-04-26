При возникновении боли в животе любой причины и любого характера нужно обратиться к врачу. Настораживающий симптом - если внезапно возникшие резкие боли в левом боку или по всей области живота продолжаются более 30 минут. Лечение может быть как консервативным, лекарственным, так и хирургическим, пишет "Униан".

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Какие врачи лечат заболевания, вызывающие боли в животе:

Хирург;

Гастроэнтеролог;

Инфекционист;

Травматолог;

Гинеколог.

Если болит левый бок, это может являться одним из симптомов следующих заболеваний:

- Заболевания желудка могут дать боль в левой верхней части живота. Функциональная диспепсия, воспаление слизистой желудка (гастрит) дают боли в области желудка, которые сопровождаются тошнотой и рвотой.

- Селезенка расположена в организме близко к поверхности тела, поэтому чаще всего боль в левой верхней части живота связана именно с этим органом.

Левый бок болит, если растягивается капсула селезенки, а сам орган увеличивается в размерах. Селезенка может быть подвержена разрыву вследствие травмы брюшной полости или некоторых инфекционных заболеваний – таких как мононуклеоз. Расположение вблизи поверхности тела делает орган особенно уязвимым.

При мононуклеозе происходит увеличение размеров селезенки и размягчение ее консистенции, а значит - вероятность разрыва возрастает. Может случиться, что сильно увеличенная селезенка разрывается даже без внешнего воздействия.

Сигналы разрыва селезенки: боль в животе, чувствительность области селезенки, посинение вокруг пупка из-за скопления крови в этой области.

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В случае если болит левый бок в верхнем сегменте живота, причина может быть также связана с грыжей диафрагмы.

- Боли в левом отделе живота могут быть по причине воспаления поджелудочной железы (панкреатит). Помимо болей в левом боку, воспаленная железа отдает болевые ощущения справа и в центр живота. Причина заключается в строении железы - она протянута через весь верхний отдел живота. Поджелудочная железа подвержена различным воспалениям (панкреатиты), а также раку.

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