Ощущение боли в пятках у женщин чаще всего вызывается чрезмерными нагрузками на ноги, а также ношением неподходящей обуви (с неподходящей колодкой, подъемом, стелькой и т.д.), обуви на высоких каблуках, пишет womanadvice.ru.

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Особенно это знакомо людям, которые ввиду профессиональной деятельности вынуждены много ходить или длительно стоять. Наиболее подвержены пяточным болям те, кто имеет плоскостопие. Как правило, этими факторами можно объяснить, почему болят пятки ног при ходьбе и в конце рабочего дня.

Если боль не проходит после отдыха, и травматические факторы исключены, понять, почему болит пятка на правой или левой ноге, и как ее лечить, не так уж просто. Для этого следует обратиться к специалисту.

Рассмотрим наиболее распространенные заболевания, которые могут поразить пятку и вызвать болевые ощущения:

Подошвенный фасциит ("пяточная шпора") - воспаление фасции - плоской связки, которая соединяет пяточную кость с основаниями пальцев. Это является распространенной причиной, почему болят пятки ног по утрам. Вызывается болезнь регулярными непомерными растяжениями и нагрузками, вызывающими микроповреждения связки.

Тендинит пяточного сухожилия - дегенеративно-воспалительный процесс, затрагивающий ткани связки, возникающий вследствие чрезмерных нагрузок или связанный с уменьшением эластичности соединительной ткани.

Остеохондропатия бугра пяточной кости - некроз бугра пяточной кости. Предполагается, что патология связана с сосудистыми и обменными нарушениями.

Ахиллобурсит - острое воспаление околосуставной сумки и прилегающей к ней области. Провоцируется болезнь как физическими нагрузками, так и инфекциями.

Тарзальный синдром - нейропатия, при которой наблюдается сдавление большеберцового нерва на уровне голеностопного сустава.

Компрессионная невропатия подошвенных нервов - сдавление нервов подошвы, ведущих к пальцам, часто вызываемое ношением узкой обуви на высоком каблуке.

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