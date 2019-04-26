Сколько раз в день нужно есть: ответ специалистов [ Редактировать ]
Каждый человек хотя бы раз задумывался о том, как часто нужно есть. Если говорить о частоте приемов питания, нужно обращать внимание на наличие болезней и личные предпочтения в еде, пишет 24tv.ua.
Частое питание 5 раз в день подходит людям
1) при полностью истощенных надпочечниках;
2) при проблемах с желчным пузырем, до момента, пока не наладите хороший отток желчи;
3) веганам, если не хватает 2-3 приемов пищи для набора суточной потребности калорий;
4) полностью здоровым людям, которые мало едят сладкое.
Почему большинству людям не нужно есть очень часто
Во-первых, все, кто ест мясо, едят раз в день (в животном мире). После чего переваривают, так устроен организм. Мясо переваривается долго, до 4 часов в желудке, еще до 6 часов в тонком кишечнике. Нет смысла кидать новые дрова в печь, где наполовину еще горят бывшие.
Во-вторых, каждый прием еды, точнее, то, что не вода, приводит к выбросу инсулина на 3-4 часа. Частые пики повышения инсулина снижают чувствительность клеток к нему (инсулинорезистентность).
При каждом перекусе гормон начинает выделяться еще больше. Вы чувствуете перепады высокого инсулина и снижение глюкозы, когда хотите спать после еды, и частую потребность поесть, особенно сладкое. Больше инсулина, менее чувствительна клетка, больше глюкозы в крови.
Ранее сообщалось, какие продукты можно есть после истечения срока годности, а также чем опасна жевательная резинка.
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