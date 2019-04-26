Дональд Трамп планує укласти велику ядерну угоду з Росією і Китаєм [ Редактировать ]
Президент США, Дональд Трамп, хоче укласти велику ядерну угоду з Росією і Китаєм. Про це повідомляє телеканал CNN, з посиланням на одного з високопосадовців в Білому домі.
За його даними, адміністрація Трампа проводить інтенсивні міжвідомчі переговори для створення нового ядерного пакту на заміну договору щодо стратегічного наступального озброєння, термін якого спливає у 2021 році. Він підписаний між Вашингтоном та Москвою у 2010 та передбачав поступове скорочення ядерного потенціалу обох країн.
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