Пасха уже совсем близко. 28 апреля украинцы пойдут в церковь, чтобы освятить праздничную корзинку. Почти во всех киевских храмах Пасхальная служба начинается в 23:00 в субботу, 27 апреля. В самых больших киевских храмах можно святить Пасху, начиная с Великой субботы.

Свято-Владимирский собор (булица Шевченко, 20)

Освящение пасхальных корзин будет проходить два дня подряд, начиная с 18.00 Великой субботы. Начало богослужения - 00:00; праздничные литургии - 07:00, 10:00 и 13:00.

В воскресенье 28-го корзины святят столько, сколько подходят верующие - ориентировочно - целый день.

Киево-Печерская лавра (улица Лаврская, 15)

Освящение пасхальных корзин также будет проходить 2 дня:

27 апреля с 13:00 до 22:00 возле ближних пещер. С 23:00 пройдет богослужение в Трапезном и Успенском храмах. Крестный ход. 00:00 - пасхальная служба.

С 04:00 28 апреля - освящение пасхальных корзин.

Свято-Михайловский Златоверхий монастырь (улица Трехсвятительская, 6)

В субботу освящение корзин пройдет с 16:00 до 22:00, а в воскресенье с 04:00. Пасхальная служба начнется в 27 апреля в 17:00, всенощная - с 23:00 и до 4 утра.

Свято-Троицкий мужской монастырь "Китаева пустынь" (улица Китаевская)

Начало всенощной пасхальной службы - 00:00, освящение корзин - с 03:00. Кирилловская церковь (улица Елены Телиги, 12). Всенощная служба начнется в 22:00, в субботу, а освящение куличей 28 апреля - с 04:00 и до 09:00.

Церковь Святого Николая Набережного (улица Григория Сковороды, 12)

Начало пасхальной службы - в субботу в 23:00. Освящение корзин - около 4 утра в воскресенье - и, ориентировочно, до вечера.

Свято-Пантелеймоновский монастырь в Феофании (улица Академика Лебедева, 19)

Начало пасхальной службы 27 апреля - 23:00, после ее окончания начнется освящение корзин.

Храм святого Феодосия Черниговского (улица Привокзальная, 2)

Освящение куличей состоится в субботу, 27 апреля с 16:00 до 18:00. В 00:00 начнется Божественная литургия, а в 04:00 в воскресенье продолжат освящать паски.

Свято-Троицкий собор на Троещине (улица Митрополита Владимира Сабодана, 2б)

В храме в 00.00 начнется Божественная Литургия, после нее можно будет освятить пасхальную корзину.

Греко-Католический Патриарший собор Воскресения Христового (улица Никольско-Слободская, 5, возле м. Левобережная)

Освятить корзины можно будет в субботу, 27 апреля - с 15.00 до 19.00 (интервал полчаса). В воскресенье 28 апреля святить паски начнут в 4:45, после Божественной Литругии.

Желаем вам отлично провести время, однако помните, что есть ряд вещей, которые запрещено делать на Пасху, а также смотрите, что запрещено делать в церкви в этот день. Кроме того, мы писали, как необычно покрасить яйца к празднику.