Японию всколыхнуло мощное землетрясение [ Редактировать ]
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на японском острове Хоккайдо, сообщает Геологическая служба США.
Подземные толчки были зафиксированы вечером 27 апреля. Эпицентр находился в 46 км к северо-востоку от города Сидзунай. Очаг залегал на глубине 121,5 км.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее также в Канаде произошло сильное землетрясение.
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