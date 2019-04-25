В Верховной Раде ищут взрывчатку [ Редактировать ]
В четверг, 25 апреля, в Киеве правоохранителям сообщили о минировании здания Верховной Рады Украины, передает golos.ua.
В здании парламента работают специалисты-взрывотехники, полиция, вспомогательные службы. На объект закрыт доступ для посетителей.
Ранее мы сообщали, что во Львове "заминировали" аэропорт, а также в Киеве искали взрывчатку в 17 торговых центрах.
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