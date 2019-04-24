Теракт на Шри-Ланке: строителю удалось спасти сотню верующих [ Редактировать ]
Во время серии взрывов на Шри-Ланке в городе Баттикалоа 40-летний строитель Рамеш Раджу не пустил террориста-смертника в церковь перед пасхальной службой, благодаря чему спас нескольких сотен верующих, но сам погиб. Об этом рассказала жена Раджу Кришантини, сообщает BBC.
Кришантини работает учителем в воскресной школе в церкви Сиона. После работы она с мужем и детьми планировала пойти в церковь.
По словам женщины, возле церкви перед богослужением ее муж заметил подозрительного мужчину с большим рюкзаком. Неизвестный рассказал Раджу, что планирует снимать службу, а в рюкзаке у него находится видеокамера.
Женщина рассказала, что ее супруг заявил незнакомцу, что тот должен получить разрешение на съемку, и попросил его уйти. Женщина вошла в церковь, где находилось около 450 человек, после чего услышала громкий взрыв. Началась паника, а верующие начали разбегаться в разные стороны.
Кришантини вместе с семьей обзванивала больницы, чтобы найти своего мужа, но через несколько часов узнала, что его тело было найдено возле церкви.
По словам женщины, ее супруг погиб в том месте, где она видела его в последний раз с незнакомцем.
Напомним, 21 апреля, в день празднования католической Пасхи, на Шри-Ланке в отелях и церквях прогремели восемь взрывов. Министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене заявил, что виновные в террористических атаках были установлены и вскоре будут взяты под стражу. А 23 апреля объявлен днем траура.
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