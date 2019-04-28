В Киеве мужчина грозился подорвать на Пасху все церкви [ Редактировать ]
Полиция в субботу и воскресенье получила два сообщения о минировании культовых сооружений, сообщает пресс-службу Нацполиции.
Так, 27 апреля в полицию Киева позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован Владимирский Кафедральный собор, а также добавил, что на Пасху все храмы, церкви и синагоги в Киеве будут подорваны. Через час полицейские задержали злоумышленника неподалеку таксофона, с которого был совершен звонок. Правоохранители установили, что ранее мужчина уже неоднократно совершал аналогичные преступления.
Правонарушитель задержан, начато уголовное производство.
А 28 апреля в Харьковской области в полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что он оставил гранату в церкви. По данному факту проводится проверка.
Раньше сообщалось о том, как украинцев поздравили первые лица страны с Пасхой. А также, что категорически нельзя делать на Пасху.
по теме
Пасха-2019: как поздравили украинцев первые лица страны
Украинцев уже поздравили первые лица государства: как это было
Паска за 5 минут: пошаговый рецепт
Как бысто приготовить пасхальный кулич и сделать его очень вкусным
В Харькове "заминировали" 5 отелей
Полиция Харькова проверяет информацию о "минировании" 5 отелей
В многоэтажке взорвалась граната
В четверг, 25 апреля в многоэтажке под Одессой прогремел взрыв. На место прибыли правоохранители и взрывотехники, которые установили, что разорвалась граната Ф-1
В Днепре загорелась многоэтажка: жильцы уверены в поджоге
Один из жильцов рассказал, что за несколько минут до пожара слышал звуки взрывов, а также видел нескольких мужчин