Полиция в субботу и воскресенье получила два сообщения о минировании культовых сооружений, сообщает пресс-службу Нацполиции.

Так, 27 апреля в полицию Киева позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован Владимирский Кафедральный собор, а также добавил, что на Пасху все храмы, церкви и синагоги в Киеве будут подорваны. Через час полицейские задержали злоумышленника неподалеку таксофона, с которого был совершен звонок. Правоохранители установили, что ранее мужчина уже неоднократно совершал аналогичные преступления.

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Правонарушитель задержан, начато уголовное производство.

А 28 апреля в Харьковской области в полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что он оставил гранату в церкви. По данному факту проводится проверка.

Раньше сообщалось о том, как украинцев поздравили первые лица страны с Пасхой. А также, что категорически нельзя делать на Пасху.