Аэропорт Харькова экстренно эвакуировали [ Редактировать ]
В Харькове эвакуировали аэропорт после сообщения о минировании. Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Сообщается, что информация о взрывчатке в харьковском аэропорту поступила в полицию около 09:00. На место выехали сотрудники следственно-оперативной группы полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация пассажиров и персонала, а также осмотр помещений и прилегающей территории.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины заявила, что участившиеся анонимные звонки о минировании связаны с развертыванием избирательных процессов. В СБУ отметили, что фейковые минирования дестабилизируют ситуацию в стране, провоцируют социальное напряжение, недовольство правоохранительными органами и государственной властью.
Глава Национальной полиции Сергей Князев предлагает ужесточить уголовную ответственность за ложные минирования.
"К правоохранителям все чаще поступают сообщения о фейковых минированиях. Все они проверяются, но проблемой остается тот факт, что почти невозможно посчитать убытки, которые наносят такие преступления", - добавил он.
Раньше сообщалось о том, что в Верховной Раде ищут взрывчатку. А также в Киеве искали взрывчатку в 17 торговых центрах.
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