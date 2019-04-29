Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индийском океане. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) в понедельник, 29 апреля.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 14.19 по Всемирному координированному времени (17.19 по Киеву) в районе подводного хребта Карлсберг в Индийском океане.

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Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров и в 406 километрах к юго-востоку от города Хадибо в Йемене.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Ранее мы сообщали о том, что на Марсе впервые зафиксировали землетрясение.