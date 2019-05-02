На Мальті силачі змагалися з перетягування "Боїнг 757" [ Редактировать ]
Справжні силачі позмагалися на Мальті. Команди із 20-25 людей канатом тягли пасажирський літак - 60-тонний "Боїнг 757". Мета - здолати відстань у 20 метрів якомога швидше.
Такий конкурс влаштовують уже п'ятий рік поспіль. Щоб узяти у ньому участь, треба сплатити внесок 15 євро - усі зібрані гроші потім віддають на лікування онкохворих дітей.
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