Справжні силачі позмагалися на Мальті. Команди із 20-25 людей канатом тягли пасажирський літак - 60-тонний "Боїнг 757". Мета - здолати відстань у 20 метрів якомога швидше.

Такий конкурс влаштовують уже п'ятий рік поспіль. Щоб узяти у ньому участь, треба сплатити внесок 15 євро - усі зібрані гроші потім віддають на лікування онкохворих дітей.