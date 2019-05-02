Как изменилась Донателле Версаче после пластических операций (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 2 мая известный итальянский модельер Донателла Версаче, главный дизайнер одноименного модного дома Versace, отмечает свой 64 день рождения, пишет The Lime.
Ведущим дизайнером бренда знаменитость стала лишь в 1997 году. За это время младшая сестра Джанни Версаче, основателя модного дома, прославилась не только как успешный модельер и предприниматель, но и заняла свое место среди самых известных жертв пластических операций.
Фото: meilleurimage.com
С открытием собственного бренда, Джанни сделал сестру PR-директором, ответственным за фотосессии и рекламные компании. Возглавить ее Донателле придется лишь через 19 лет после громкого убийства брата.
Джанни Версаче застрелили в июле 1997-го рядом с его домом в Майами. Местная полиция довольно скоро отыскала убийцу, но мужчина сбежал.
Убийство Версаче стало настоящим резонансом. И как того следовало ожидать, вскоре в обществе и прессе стали появляться различные доводы и слухи относительно смерти законодателя моды. Некоторые даже считали, что заказчиком убийства была сама Донателла Версаче, жаждущая прибрать к рукам бизнес-империю брата.
Фото: meilleurimage.com
Сегодня Донателла Версаче владеет 20% акций компании Versace, а вот ее дочь Аллегра унаследовала от дяди целых 50%. Еще 30% принадлежат Санто Версаче, еще одному брату Донателлы.
Следуя рекламным традициям брата, Донателла приглашала на шоу знаменитостей: Элтон Джон, Мадонна, Кэтрин Зета-Джонс, Кейт Мосс. Без звезд первых эшелонов не обходился ни один показ. А благодаря связям Донателлы с общественностью, популярность лейбла уверенно росла в Европе и США.
За последние несколько лет модельер снялась во многих тематических фильмах о моде, неоднократно становилась звездой телевизионных шоу.
Фото: meilleurimage.com
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