Броньовані автомобілі, автозак і десятки поліцейських. Сьогодні на Черкащині Городищенський райсуд обирав запобіжний захід обвинуваченим у вбивстві журналіста Василя Сергієнка. Третій рік судді не можуть перейти до розгляду справи по суті. Чому - знає Станіслав Кухарчук.

Такого напруженого засідання не було з березня. Тоді колегія суддів понад добу вирішувала, чи залишати обвинувачених у вбивстві журналіста-майданівця Василя Сергієнка під вартою. У понеділок у чотирьох підсудних збігає термін утримання під вартою, і вони можуть вийти із СІЗО, каже вдова загиблого.

"Все можливо, можливо це будуть робити спеціально адвокати і та сторона, якщо не відбудеться суд, то вони просто вийдуть технічно, коли не продовжаться строки", - говорить Валентина Сергієнко, вдова журналіста.

Укотре захисники підозрюваних присутні на засіданні віртуально за допомогою відеозв'язку. А от самих обвинувачених із Черкас привезли. Засідання починається зі скандалу головуюча поспішає заборонити журналістам зйомку. Мовляв, має на це законні підстави.

"Проведення звукозапису із застосуванням стаціанарної апаратури допускається тільки за ухвалою суду, що приймається з урахуванням доводів сторін та можливості проведення таких дій без шкоди судовому процесу".

Та операторів із зали не вигнали, а примусили зняти камери зі штативів. Після цього адвокати буквально засипають колегію клопотаннями. Спершу вимагають перенести засідання через неявку матері вбитого журналіста, згодом взагалі заявляють про вимогу відводу колегії суддів і кожного з її членів окремо.

"А відповідно до розділу про відводи передбачено заявлення відводу судовому розпоряднику? - Звісно так! - Вас зрозуміло… - Ми вас почули ведем обговорення".

Прокурора у справі такий хід адвокатів аж ніяк не здивував. І Вікторія Дидич виступає проти клопотання захисників. Через подібні витівки адвокатів змінилися вже 5 суддівських колегій, 4 з них навіть не дійшли до розгляду справи по суті.

"Вважаю взагалі, що таких підстав немає, вважаю що суд є неупередженим у вказаному кримінальному провадженні", - говорить Вікторія Дидич, процесуальний прокурор у справі.

Майже за годину колегія все-таки винесла рішення. Цього разу клопотання адвокатів про відвід суддів не задовольнили.

Під вечір аплодисменти прозвучали ще раз. Буквально годину тому усім чотирьом підозрюваним суд подовжив утримання під вартою ще на два місяці.