На Індію насувається суперциклон "Фані" [ Редактировать ]
На східне узбережжя Індії насувається суперциклон "Фані". Влада вже евакуювала 800 тисяч жителів.Тимчасові притулки облаштовують у школах та інших адміністративних будівлях. Загалом працюють майже 900 пунктів, вони забезпечені харчами, водою та ліками.
Зупинена робота портів, скасоване залізничне сполучення. Уряд штату Орісса спорядив на допомогу людям сотні рятувальників, медиків попросили не йти у відпустку до 15 травня. Вихор мчить на швидкості 190 кілометрів за годину і, як прогнозують синоптики, дістанеться суходолу сьогодні.
"Насамперед ми намагаємося вивезти вагітних, матерів із дітьми, літніх людей. А також тих, хто живе в солом'яних будинках - їм загрожує найбільша небезпека. Ми прагнемо зменшити кількість людських жертв, а також організувати життя евакуйованих, забезпечити їх харчами та всім необхідним", - говорить Бендалам Ашок, депутат міста Срікакулам.
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