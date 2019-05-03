Выборы-2019: официальные издания опубликовали результаты голосования [ Редактировать ]
Официальное издание Верховной Рады "Голос України" и Кабмина "Урядовий кур'єр" опубликовали результаты выборов президента.
Согласно закону О выборах Президента Украины, официальным объявлением результатов выборов является публикация в указанных изданиях.
Именно с этого момента отсчитываются 30 дней для инаугурации новоизбранного президента.
Таким образом, инаугурация Владимира Зеленского, который победил на выборах президента, должна состояться не позднее 2 июня.
День проведения заседания для принесения присяги новоизбранным президентом Украины определяется решением Верховной Рады. Время торжественного заседания, список гостей и другие организационные вопросы спикер парламента согласовывает с новоизбранным президентом и главой Конституционного суда Украины.
Во вторник, 30 апреля, ЦИК объявила официальные результаты второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и избран на пост президента Украины.
по теме
Чому українці вдячні Петру Порошенку за програш на виборах?
Чи правильний вибір зробили українці? Відповідь, вочевидь, не слід шукати в сьогоденні
В ЦИК назвали дату объявления результатов выборов
Следующим этапом должно стать составление протокола о результатах выборов президента
У Зеленского назвали возможную дату инаугурации
Названа возможная дата инаугурации Владимира Зеленского
Выборы-2019: куда жаловаться в случае выявления нарушений
Выборы-2019: куда жаловаться в случае выявления нарушений
Юрій Бойко закликає кандидатів у президенти розглянути мирний план врегулювання конфлікту на Донбасі
Засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко висловив сподівання, що майбутній президент України дослухається до мирного плану, який пропонує "Опозиційна платформа - За життя"