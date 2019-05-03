Официальное издание Верховной Рады "Голос України" и Кабмина "Урядовий кур'єр" опубликовали результаты выборов президента.

Согласно закону О выборах Президента Украины, официальным объявлением результатов выборов является публикация в указанных изданиях.

Именно с этого момента отсчитываются 30 дней для инаугурации новоизбранного президента.

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Таким образом, инаугурация Владимира Зеленского, который победил на выборах президента, должна состояться не позднее 2 июня.

День проведения заседания для принесения присяги новоизбранным президентом Украины определяется решением Верховной Рады. Время торжественного заседания, список гостей и другие организационные вопросы спикер парламента согласовывает с новоизбранным президентом и главой Конституционного суда Украины.

Во вторник, 30 апреля, ЦИК объявила официальные результаты второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и избран на пост президента Украины.