На Донбассе боевик сдался украинским правоохранителям [ Редактировать ]
В Донецкой области боевик "ДНР" добровольно сдался украинским правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
В полицию Бахмута обратился 22-летний участник незаконных вооруженных формирований, который перешел на сторону террористов еще в июне 2014 году, когда ему было 17 лет. Тогда парень собирался помогать "строить русский мир", но за несколько месяцев после освобождения северных городов Донецкой области, он испугался и убежал от оккупантов.
После этого он снова решил присоединиться к боевикам и в августе 2014 года поехал в оккупированный Донецк. В составе батальона "ДНР" он охранял местное админздание. Когда на территории аэропорта начались боевые действия, парень снова убежал от оккупантов.
Боевик решил сдаться украинским правоохранителям после того как в СМИ узнал о возможности освободиться от уголовной ответственности. Правоохранители проверят, не причастен ли мужчина к тяжким преступлениям против мирного населения и, возможно, освободят его от наказания.
Раньше сообщалось о том, что на Донбассе боевики бьют по украинским военным из минометов.
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