В Киевской области застрелили заместителя начальника Барышевского отделения полиции. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области в воскресенье, 5 мая.

В момент нападения правоохранитель находился вне службы в одном из кафе Барышевки. Неизвестный выстрелил полицейскому в шею когда он находился на террасе здания. Мужчина скончался на месте.

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Полиция квалифицировала инцидент как умышленное убийство полицейского. По факту убийства открыто уголовное производство по ст. 348 то есть, "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа". Злоумышленнику грозит срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В Киевской области введена специальная операция "Сирена". Полиция разыскивает убийцу.

Ранее сотрудница полиции погибла в страшном ДТП на Прикарпатье.