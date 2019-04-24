В Одесской области назначили нового главу полиции [ Редактировать ]
В среду, 24 апреля, главой Главного управления Национальной полиции Одесской области стал Олег Бех. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и глава Нацполиции Сергей Князев представили Беха как нового руководителя полиции Одесской области.
"Олег Бех показал себя опытным работником. Он справится с новыми задачами. Мы высоко ценим ваш потенциал и человечность", - сказал Яровой.
Олег Бех начал службу в органах внутренних дел в 1996 году на должности следователя. В 2001-2010 годах работал на оперативных должностях по различным направлениям деятельности в Главном управлении по борьбе с преступностью МВД Украины. С 2010 до 2011 года - возглавлял отдел борьбы с коррупцией в правоохранительных органах антикоррупционного бюро ГУБОП МВД.
С 7 ноября 2015 года был начальником Главного управления Национальной полиции в Полтавской области. С 20 сентября 2017 года Бех был назначен начальником Главного управления в Харьковской области.
Ранее мы писали о том, что глава Нацполиции Одесской области подал в отставку.
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