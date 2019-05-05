Убийство заместителя начальника полиции: появились новые детали [ Редактировать ]
Правоохранители связывают убийство заместителя начальника Барышевского отделения полиции с его профессиональной деятельностью. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУНП в Киевской области Николай Жукович.
"Связано, потому что открытое уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины - это посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Если бы нет - была бы открыта статья 115 - умышленное убийство. То есть, мы связываем (убийство - ред.) с его профессиональной деятельностью", - цитирует "УНН" слова Жуковича.
По его словам, убитый был 1987 года рождения. Также он отметил, что поиски подозреваемых в убийстве полицейского чиновника продолжаются.
Ранее в Киеве мужчина ударил ножом в грудь полицейского.
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