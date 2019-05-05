КНДР провела новые ракетные испытания [ Редактировать ]
Северная Корея провела учебные стрельбы с использованием нескольких ракетных установок и тактического управляемого оружия. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на южнокорейские СМИ.
Государственное северокорейское агентство KCNA опубликовало фото учений, за которыми наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.
"Цель учений состояла в том, чтобы оценить и проверить работоспособность и точность боевых характеристик крупнокалиберных ракетных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения подразделениями обороны в прифронтовой зоне и на восточном фронте", - говорится в сообщении KCNA.
Северная Корея выпустила большое количество снарядов из города Вонсан на восточном побережье в Восточное море. В воскресенье,5 мая, министерство обороны Южной Кореи подтвердило, что снаряды включали в себя новое тактическое управляемое оружие.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом России Владимиром Путиным. Северокорейский лидер прибыл в Россию на бронепоезде.
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