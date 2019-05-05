Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон был уволен после того, как Терезе Мэй сообщили, что он критиковал ее в частных беседах, заявив, что ее диабет не позволяет ей быть хорошим премьер-министром. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, Мэй расстроилась из-за поведения Уильямсона после того, как услышала, что он сказал членам Консервативной партии, что она должна перестать работать из-за состояния здоровья.

Источники в правительстве и Консервативной партии говорят, что нападки в отношении здоровья премьер-министра слышал высокопоставленный партийный чиновник, который сообщил о разговоре на Даунинг-стрит. Также утверждается, что Уильямсон во время одного обеда подвергал сомнению пригодность Мэй для работы.

"Абсолютно возмутительно, что он попытается использовать против нее состояние здоровья премьер-министра и предположить, что это делает ее слишком слабой и больной, чтобы быть премьер-министром", - сказал один из союзников Мэй.

Уильямсон отрицает, что когда-либо говорил о состоянии здоровья Мэй.

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