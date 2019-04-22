Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Глава британского правительства отметила, что Великобритания поддерживает суверенитет Украины.

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На своей странице в Twitter Тереза Мэй сообщила о намерении продолжить сотрудничество между странами.

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"Поздравляю Владимира Зеленского с успехом на выборах. Стабильность Украины имеет важнейшее значение для безопасности Европы, и я рассчитываю на тесное сотрудничество с вами. Великобритания твердо поддерживает суверенитет Украины", - подчеркнула Тереза Мэй.

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Стоит отметить, что Зеленского уже поздравили ряд мировых лидеров. Одним из первых был президент США Дональд Трамп. В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель пригласила Зеленского в Берлин.