У Лос-Анджелесі відкрилася виставка автівок із відомих фільмів та серіалів [ Редактировать ]
Побачити машину часу "Делоріан" та Бетмобіль тепер можна на власні очі.
У Лос-Анджелесі відкрилася виставка автівок із відомих голлівудських фільмів та серіалів. Експонатів - понад півсотні. Серед них - космічний корабель Люка Скайвокера із "Зоряних війн", авто Шаленого Макса та мотоцикл Термінатора.
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