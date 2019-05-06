У Франції розпочався саміт міністрів охорони довкілля країн Великої сімки.

Під час дводенної зустрічі вони мають ухвалити хартію біо-різноманіття, спрямовану на порятунок рідкісних видів. А також розглянуть конкретні ініціативи та заходи боротьби з вирубуванням лісів, посухою, пластиковим сміттям та знищенням коралових рифів.