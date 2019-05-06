У Франції розпочався саміт країн Великої сімки з питань охорони довкілля [ Редактировать ]
У Франції розпочався саміт міністрів охорони довкілля країн Великої сімки.
Під час дводенної зустрічі вони мають ухвалити хартію біо-різноманіття, спрямовану на порятунок рідкісних видів. А також розглянуть конкретні ініціативи та заходи боротьби з вирубуванням лісів, посухою, пластиковим сміттям та знищенням коралових рифів.
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