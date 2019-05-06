Под Киевом мужчина избил полицейского стулом (фото) [ Редактировать ]
Под Киевом в городе Вышгород произошел инцидент в одном из кафе. Двое нетрезвых мужчин вели себя агрессивно, из-за чего охранник заведения нажал "тревожную кнопку". Когда на место событий прибыл наряд полиции охраны, между правоохранителями и посетителями возник конфликт, передает "Информатор".
По данным полиции, мужчины хватали правоохранителей за форменную одежду, а также пытались достать из кобуры табельное оружие. В разгаре спора один из посетителей схватил стул и ударил им полицейского.
В результате удара сержант полиции охраны получил травму головы. Его доставили в медицинское учреждение. На данный момент жизни правоохранителя ничего не угрожает.
Фото: Нацполиция
30-летнего нападавшего задержали. По данному происшествию возбудили уголовное производство. Хулигану грозит за содеянное до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Днепре столкнулись два авто, а также в Днепре на пассажиров в маршрутке напали с ножом.
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