В Киеве мужчина насиловал детей гражданской жены [ Редактировать ]
В Киеве мужчина растлевал 15-летнюю дочку и 2-летнего сына своей гражданской жены, с которой жил вместе. В случае отказа детей подчинятся, он применял насилие и угрожал отравить их мать. Одним из весомых доказательств преступных действий стали результаты судебно-психологических экспертиз потерпевших, сообщает "Информатор".
Отмечается, что когда ни о чем не подозревающая мама уходила на работу, педофил неоднократно насиловал ее детей.
Подольским районный суд Киева поддержал позицию прокурора и признал мужчину виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Педофила приговорили к максимальному наказанию в виде 15 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу суд оставил мужчину под стражей.
Ранее сообщалось, что педофил изнасиловал сразу двух маленьких детей, а также два украинца жестоко убивали одиноких бабушек.
по теме
В Днепре школьник прыгнул в воду и сломал позвоночник
В Днепре произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний парень
В Киеве таксист украл у женщины 1000 евро и сбежал
В столице введен план "Перехват"
В Киеве мужчина из-за ревности устроил стрельбу
В воскресенье, 5 мая, в Киеве на Оболони мужчина открыл огонь из автомата по другу своей бывшей жены
В Киеве мужчина ударил ножом в живот зятя
В Днепровском районе Киева между родственниками произошел конфликт
В Киеве на стройке умер рабочий
В понедельник, 6 мая, в Киеве в недостроенном здании на улице Теодора Драйзера скончался 55-летний мужчина