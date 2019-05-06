В Киеве мужчина растлевал 15-летнюю дочку и 2-летнего сына своей гражданской жены, с которой жил вместе. В случае отказа детей подчинятся, он применял насилие и угрожал отравить их мать. Одним из весомых доказательств преступных действий стали результаты судебно-психологических экспертиз потерпевших, сообщает "Информатор".

Отмечается, что когда ни о чем не подозревающая мама уходила на работу, педофил неоднократно насиловал ее детей.

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Подольским районный суд Киева поддержал позицию прокурора и признал мужчину виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Педофила приговорили к максимальному наказанию в виде 15 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу суд оставил мужчину под стражей.

Ранее сообщалось, что педофил изнасиловал сразу двух маленьких детей, а также два украинца жестоко убивали одиноких бабушек.