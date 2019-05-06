Цього дня 15 років тому вся країна дізналась про невеличке село на Запоріжжі

Цього дня 15 років тому вся країна дізналась про невеличке село на Запоріжжі - Новобогданівку. У 2004 році, на артскладах військової частини, що біля населеного пункту, почалась пожежа. Тоді саму Новобогданівку та ще 11 сусідніх сіл, накрило справжнім дощем зі снарядів. Як сьогодні живе село - розповість Сергій Бордюжа

Навесні 2004 внаслідок пожежі на артскладах, впродовж кількох днів вибухали 90 тисяч тонн боєприпасів. Ракети від Градів та Ураганів - розлітались на відстань до 19 кілометрів.

"Ну это, как вертушка. Летела, летела, вот так. Вот здесь в зале, стена, вот такая дырка была".

Леньяр Губіна показує, як у її хату влучив Град. Жінка каже, і досі не може збагнути, яким дивом вціліла. Люди кидали все - і просто тікали світ за очі.

"Трактор, такой трактор. Уголь тягали. Людей не знаю, 2-3-4 прицепа, дождь идет. Вот этот Артур, пятеро детей, вон там живет, вот, армяне, он тягал всех. Коляски инвалидные загружали. Мы вот так, места не было, чуть друг друга не топтали", - говорить Леньяр Губіна, жителька Новобогданівки.

Пожежа на двісті сімдесят п'ятому артилерійському складі тривала два тижні. Тоді з найближчих сіл евакуювали майже шість тисяч мешканців.

"В момент розльоту боєприпасів, загинув один вохровець, який охороняв цю територію 275 Арт, тому що він їхав не велосипеді і на нього зверху впав снаряд. Ще 7 людей, це мирні мешканці, які померли в результаті гострої коронарної недостатності", - говорить Юлія Баришева, помічник начальника ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

Новобогданівські склади горіли тричі: у 2004, влітку 2005 і 2006. Розмінування ж території і знищення небезпечного військового арсеналу тривало до 2008 року. За цей час тут загинуло троє саперів.

"Двоє підірвались під час закладки боєприпасів. А одного нашого завалило в траншеї. Просто битий вже грунт був, зсунувся пласт землі і просто його завалило землею", - говорить Дмитро Чернов, начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Винними в Новобогданівській трагедії визнали командира військової частини та солдата-строковика. Той начебто кинув недопалок, який і спричинив пожежу. У 2008 військові отримали по 6 років. Територію арт-бази, яку очистили від снарядів, планували передати селянам під угіддя. Та через війну на Донбасі, тут і досі господарюють військові.