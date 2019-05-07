В понедельник, 6 апреля, в Днепре в цветочной клумбе, расположенной между Аграрным университетом и парком Шевченко, обнаружили человеческие кости. На останки наткнулись рабочие, которые устанавливали систему автоматического полива. На место сразу вызвали полицию, передает "Информатор".

Рабочие рассказали, что занимались установкой системы полива, когда наткнулись на что-то напоминающее кости. Предположили, что останки могут принадлежать животному, однако сообщили о находке в полицию. На место немедленно прибыли правоохранители и судебно-медицинский эксперт.

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Изначально рабочие нашли кость, напоминающую бедренную. Далее, в присутствии правоохранителей, продолжились раскопки - и обнаружили еще несколько костей. Среди них были кости, напоминающие берцовые, позвонки и фаланги. По предварительной информации, останки действительно принадлежат человеку.

Фото: Информатор

Судя по их состоянию, можно предположить, что они пролежали в земле не один десяток лет. Находку доставят в отделение судебно-медицинской экспертизы. После этого правоохранители выяснят, кому могли принадлежать останки и сколько времени они пробыли в земле.

Ранее сообщалось, что под Харьковом собака нашла останки человека, а также полицейские остановили мужчин со скелетом в сумке.