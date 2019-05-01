На берегу реки Соб в городе Ильинцы в Винницкой области обнаружены останки человеческого скелета, сообщает "УНН".

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Недалеко от реки обнаружены человеческие кости и одежда. Первичным осмотром на костях не обнаружено следов переломов. Найденное направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин и давности наступления смерти и установления других обстоятельств.

Сейчас начато досудебное расследование по статьи 115 УК (умышленное убийство).

Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали "Ашан", а также что в Киеве на Позняках произошло крупное ДТП.