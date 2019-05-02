Голову Антикорупційної прокуратури Молдови звинуватили у допомозі рейдерам [ Редактировать ]
Глава Антикорупційної прокуратури Молдови подав у відставку після звинувачення в пресі. Чому зважився на цей крок і в чому його підозрюють? Розповість Олена Абрамович.
"Антикорупційний прокурор і беззаконня" під таким заголовком молдовські ЗМІ опублікували лист із звинуваченнями у сприянні рейдерським атакам на бізнес у Молдові. Документ потрапив до низки видань, посольств і дипломатичних місій країни.
"ЗМІ і дипмісії отримали лист, у якому йшлося про те, що Андрій Транга разом із кримінальним авторитетом Григорієм Карамалаком намагався заволодіти компанією Molinart Grup - великим виробником обладнання для виноробних підприємств, а допомагав їм у цьому голова Антикорупційної прокуратури Віорел Морарь".
Гучні обвинувачення ЗМІ донесли широкому загалу 25 квітня, а вже наступного дня Віорел Морарь назвав їх безпідставними і звернувся до генпрокурора країни з проханням перевірити факти. За його словами, це була цілеспрямована кампанія, покликана скомпрометувати його. І, заразом, залякати правоохоронні органи.
"Під особисту відповідальність заявляю, що зазначені твердження не відповідають дійсності, а їхня мета - залякати підписанта", - говорить Віорел Морарь, керівник Антикорупційної прокуратури Молдови.
Генпрокурор розпочав перевірку, і за тиждень молдовськими ЗМІ розлетілася новина про відставку Мораря. А ще про арешт одного з бізнесменів за підозрою в шантажі. Він, згідно з розісланим листом, був одним із співучасників схем тепер уже колишнього антикорупційного прокурора Молдови.
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