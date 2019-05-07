У Франції більше не можна буде ганяти тротуарами на електросамокатах та скутерах. Нові правила набудуть чинності від вересня. Запроваджують їх через бум продажів цих засобів пересування. Мовляв, їх некерована навала створює незручності для пішоходів. Водіям електроґаджетів дозволять рухатися проїжджою частиною чи велосипедними доріжками. Порушників каратимуть чималими штрафами - 135 євро. Винятки лише для тих, хто штовхатиме свого двоколісника хідником із вимкненим двигуном.

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Пекельний інцидент у столиці Нігеру. Внаслідок вибуху автоцистерни там загинули 58 людей, ще півсотні травмовані. Вантажівка з пальним перекинулася на залізничному переїзді. На місце аварії збіглися люди, щоб набрати пального, яке витікало. Однак невдовзі прогримів потужний вибух і спалахнув вогонь.

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У Китаї кранівник урятував від пожежі 14 людей. Зайнялося вранці в крамничці, розташованій у 7-поверхівці. Крики мешканців почув 19-річний робітник, що працював на будівництві неподалік. Він підігнав кран і, попри густий дим та пекуче полум'я, зняв людей з балконів.

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У Таїланді врятували немовля з пральної машини. Крики дитини, що долинали з барабана приладу, почула господиня пральні. Вона вже зачинила свій заклад, але зауважила незрозумілий шум. Малюк був загорнутий у рушник. Лікарі оглянули хлопчика і з'ясували, що йому близько 5 днів, він здоровий, але дуже голодний. Матір, яка покинула немовля в смертельній небезпеці, розшукують.

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У Сполучених Штатах рій бджіл окупував бейсбольний стадіон. У Цинцинатті комахи обліпили спортивне обладнання саме перед матчем, коли команди вже вийшли на поле. Розганяти непроханих гостей кинувся обслуговуючий персонал. Бджіл спровадили, відлякуючи водою з обприскувача. Через це матч довелося перенести.