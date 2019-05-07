Сміттєзвалище під Дрогобичем загрожує екологічною катастрофою [ Редактировать ]
Річці Дністер загрожує екологічна катастрофа. Її забруднюють нечистотами зі сміттєзвалища неподалік Дрогобича. Показники шкідливих речовин у кілька разів перевищують допустимі норми.
Хто відповідатиме за це - дізнавалася Христина Гашенко.
Це струмок із отруйної води, що тече лісом. Відео зняли мешканці села Брониця:
"Тече струмок із сміттєзвалища. Фільтрат, правда, концентрація не висока, тому що є дощові талі сніги. Але влітку тут концентрація зашкалює".
Нечистоти зі сміттєзвалища, що неподалік Брониці, потрапляють у річку Медвежанка. Та, своєю чергою - впадає у Дністер. Екологи взяли проби води. Результати шокували.
"Амоній фосфати перевищені у нас є в 3-5 разів, є частини 1,9 - 2 рази. Є потрапляння і воно шкодить довкілля, воно знищує усю фауну і флору", - зазначив Микола Маланич, начальник Державної екологічної інспекції Львівської області.
Аби запобігти екологічній катастрофі, на звалищі потрібно терміново провести рекультивацію, - кажуть екологи. Місцеві мешканці не проти. Навіть більше - звернулися із позовом до Львівського адмінсуду. І той - зобов'язав департамент господарства міськради провести рекультивацію.
"Задовільнив позов повністю і зобов'язав їх провести рекультивацію, утриматися від дій пов'язаних з експлуатацією сміттєзвалища і визнав їхні дії незаконними", - наголосив Володимир Олексяк, позивач.
У Дрогобицькій міськраді з рішенням суду не згодні. І готують апеляцію. Минулого року провести рекультивацію на полігоні готові були лише за однієї умови, якщо і далі звозитимуть туди відходи з міста. Чиновники певні - місця на звалищі вистачить.
"Картами розробляється рекультивація, на наступну карту вивозиться і знову робиться рекультивація. Сміттєзвалище взагалі немає терміну використання. У нас є всі документи, можемо це підтвердити. Там немає обмежень", - заявив Ігор Герман, перший заступник міського голови Дрогобича.
А ось жителі села Брониця стверджують - на звалищі порушені усі можливі санітарні норми. Сміття з Дрогобича сюди звозили роками. А після трагедії на Грибовицькому полігоні - додався ще й непотріб зі Львова. Тому, торік люди перекрили дорогу на звалище і не пропускають авто.
"Згідно проекту, сміттєзвалище вже 10 років вичерпало свій ресурс. Площа сміттєзвалища збільшилася в рази - десь до 7 з чимось гектарів доходить. Згідно відведеного акту під сміттєзвалище 3,48 гектарів, - відведеного акту під земельного", - зазначила Ірина Куцопей, мешканка села Брониця.
Чиновники заявляють - ніяких робіт на полігоні проводити не збираються. Кажуть, немає грошей. Навіть на те, щоби погасити 45 тисяч гривень штрафу, який суд зобов'язав сплатити, за забруднення річки Медвежанка.
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