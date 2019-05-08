Российский актер нарушил запрет и пересек украинскую границу через поле [ Редактировать ]
Популярный российский актер Андрей Мерзликин, которому в сентябре 2017 года запретили въезд в нашу страну, заявил, что пересек через поле границу Молдовы с Украиной, передает "УНН".
"Мы в Молдавии. Рядом граница с Украиной. Въезд для меня запрещен, но я решил воспользоваться моментом! Рапсовое поле Украины!", - написал актер в комментарии к видео.
На кадрах видеозаписи можно увидеть, как Мерзликин бежит по рапсовому полю, которое находится уже на территории Украины.
"Джинсы теперь стирать придется", - сказал актер.
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