Популярный российский актер Андрей Мерзликин, которому в сентябре 2017 года запретили въезд в нашу страну, заявил, что пересек через поле границу Молдовы с Украиной, передает "УНН".

Читайте также Отец Меган Маркл впервые рассказал о внуке

"Мы в Молдавии. Рядом граница с Украиной. Въезд для меня запрещен, но я решил воспользоваться моментом! Рапсовое поле Украины!", - написал актер в комментарии к видео.

На кадрах видеозаписи можно увидеть, как Мерзликин бежит по рапсовому полю, которое находится уже на территории Украины.

"Джинсы теперь стирать придется", - сказал актер.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон приехала к Джулиану Ассанжу в тюрьму.