В Європі вшанували пам'ять українців, загиблих під час Другої світової. Заходи у Німеччині, Португалії та Румунії відбувалися в рамках відзначення 74 річниці Перемоги над нацизмом та Дня Пам'яті й примирення.

У Франції в церемонії на цвинтарі міста Нуає Сен-Мартен взяли участь посол України у Франції Олег Шамшур, представники українських та французьких громадських організацій.