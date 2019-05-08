Porsche заплатит штраф в полмиллиарда евро [ Редактировать ]
Популярный автопроизводитель Porsche в рамках "дизельного скандала" выплатит штраф в размере 535 млн евро, передает "УНН"
Отмечается, что около 99 тысяч машин с дизельными двигателями V6 и М8 не соответствовали требованиям к содержанию вредных веществ в выхлопных газах. Концерн согласился с этим мероприятием наказания.
Сумма штрафа состоит из двух частей. Большую - 531 млн евро - концерн должен заплатить в качестве компенсации за экономическую выгоду, полученную в результате манипуляций с выхлопными газами. 4 млн евро составит штраф за различные административные нарушения.
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