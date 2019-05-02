"Евробляхи" в Украине: владельцев будут штрафовать на крупные суммы [ Редактировать ]
С 24 мая штрафы для владельцев авто на иностранных номерах, которые не были растаможенными в установленный законом срок, возрастут в несколько раз, передает censor.net.ua.
Владельцев "евроблях", которые вовремя не позаботились об их таможенном оформлении 24 мая 2019 в соответствии с законодательством, ожидает повышение штрафов.
Штрафные санкции, которые будут применяться, возрастут до 170 тысяч гривен.
В отдельных случаях предусматривается возможность конфискации таких авто. Закон устанавливает наказание не только для тех лиц, которые ввезли автомобили на еврономерах на территорию Украины, но и для тех, кто ими управляет.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошла жуткая авария с велосипедистом.
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