Програма "Доступні ліки" працює неефективно. На цьому наголосив народний депутат Сергій Каплін. За нею пацієнти можуть безоплатно отримувати препарати від серцево-судинних захворювань, діабету та астми.

Однак, рахункова палата розкритикувала збільшення витрат на закупівлю ліків. Є також інші зауваження. Зокрема, чиновники МОЗу викреслили з переліку деякі життєво необхідні препарати для онкохворих дітей. Хоча в Міністерстві охорони здоров'я стверджують - ціни на ліки під час їх закупівлі зменшилися.

"Рахункова палата теж ретельно проаналізувала законність і ефективність використання коштів державного бюджету в рамках цієї програми. Висновок негативний. Я звертаюся до урядів-партнерів нашої країни закордоном, до НАБУ, до Генеральної прокуратури та СБУ. Перше: Міністр охорони здоров’я Уляна Супрун має бути негайно відсторонена від своєї посади. Друге: правоохоронні органи мають розслідувати факти, викладені у звіті рахункової палати", - заявив Сергій Каплін, народний депутат, в.о.голови комітету з питань соцполітики, зайнятості й пенсійного забезпечення.