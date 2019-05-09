Кому опасно есть тосты [ Редактировать ]
Многие любят начинать свой день с тостов и чая. Однако далеко не все знают о его вреде. О том, кому лучше отказаться от этого продукта пишет polza-vred.su.
Вред тостового хлеба заключается только в содержании следующих продуктов:
- Искусственный яичный белок;
- Молочный белок;
- Клейковина;
- Ферменты.
Клетчатки и пектина там очень мало, а необработанные белки могут стать причиной развития раковых клеток.
Высокая пористость хлеба обеспечивается органическими кислотами и закваске, которые редко можно хранить более суток. А такой тост может иногда выдержать недели при комнатной температуре. Однако других ингредиентов не указано в составе, и что же там внутри – пока неизвестно.
Тосты при гастрите
Тосты при гастрите могут вызвать рецидив - спазмы и излишнее выделение желчи. Лучше исключить подобные продукты, а если употребляете, то только в чистом виде после тостовой обработке. Отдайте предпочтение серому тосту из зернового сорта.
Смотрите также, кому нельзя есть чеснок. Также мы писали, кому стоит отказаться от консервации.
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