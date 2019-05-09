Многие любят начинать свой день с тостов и чая. Однако далеко не все знают о его вреде. О том, кому лучше отказаться от этого продукта пишет polza-vred.su.

Вред тостового хлеба заключается только в содержании следующих продуктов:

Искусственный яичный белок;

Молочный белок;

Клейковина;

Ферменты.

Клетчатки и пектина там очень мало, а необработанные белки могут стать причиной развития раковых клеток.

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Высокая пористость хлеба обеспечивается органическими кислотами и закваске, которые редко можно хранить более суток. А такой тост может иногда выдержать недели при комнатной температуре. Однако других ингредиентов не указано в составе, и что же там внутри – пока неизвестно.

Тосты при гастрите

Тосты при гастрите могут вызвать рецидив - спазмы и излишнее выделение желчи. Лучше исключить подобные продукты, а если употребляете, то только в чистом виде после тостовой обработке. Отдайте предпочтение серому тосту из зернового сорта.

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