В пятницу, 10 мая, в пригородном районе Лондона Илфорд, произошла стрельба в мечети, полиция заблокировала здание. Об этом сообщает Daily Mirror.

Под обстрел попала мечеть Семи королей (Seven Kings Mosque). В ней в это время собрались верующие для вечерней молитвы. Выстрелы совершил неизвестный мужчина из пистолета.

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"Сотрудники полиции находятся на месте, где были произведены выстрелы на улице Хай-роуд в Семи королях. Никто не пострадал. Значительное присутствие полиции сохранится в течение ночи", - сообщили в полиции Лондона.

Правоохранители разыскивают стрелка. При этом полиция не рассматривает данный инцидент как случай терроризма.

В пригороде Денвера в школе произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человека.