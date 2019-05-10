В мечети Лондона прогремели выстрелы [ Редактировать ]
В пятницу, 10 мая, в пригородном районе Лондона Илфорд, произошла стрельба в мечети, полиция заблокировала здание. Об этом сообщает Daily Mirror.
Под обстрел попала мечеть Семи королей (Seven Kings Mosque). В ней в это время собрались верующие для вечерней молитвы. Выстрелы совершил неизвестный мужчина из пистолета.
"Сотрудники полиции находятся на месте, где были произведены выстрелы на улице Хай-роуд в Семи королях. Никто не пострадал. Значительное присутствие полиции сохранится в течение ночи", - сообщили в полиции Лондона.
Правоохранители разыскивают стрелка. При этом полиция не рассматривает данный инцидент как случай терроризма.
В пригороде Денвера в школе произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человека.
по теме
Британський парламент влаштував слухання з кліматичної проблеми
У Лондоні вже другий тиждень триває акція непокори організації "Повстання проти вимирання". Чого активістам вдалося домогтися?
У Лондоні набирають обертів протести еко-активістів
У Лондоні вже другий тиждень триває акція непокори організації "Повстання проти вимирання". Чого активістам вдалося домогтися?
Британські активісти влаштували лежачий протест
Британські кліматичні активісти влаштували лежачий протест у Лондонському музеї природничої історії. Сотні людей повлягалися на підлогу в холі закладу під знаменитим гігантським скелетом синього кита
Британка пробежала марафон в форме медсестры и попала в Книгу рекордов
Джессика Андерсон хотела попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый марафонец в форме медсестры
В баре произошла стрельба, есть жертвы
Полиция считает, что стрельба "произошла в результате ссоры внутри заведения"