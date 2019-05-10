У Судані вилучили майже 250 кілограмів золота. Зливки знайшли в літаку, що приземлився в столиці. Обшуки провели в межах розслідування справи про контрабанду.

Видобування коштовного металу - чи не головне джерело іноземної валюти в державі. Щороку Судан виробляє його близько сотні тонн. І за деякими оцінками, майже 70 відсотків переправляють за кордон нелегально.