В Степановке, что под Херсоном, в школу пришла 7-летняя ученица, тело которой было полностью в гематомах и ссадинах, сообщает golos.ua.

Как рассказала сама девочка, ее без причины била собственная мать. Пострадавшей была оказана медпомощь.

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Отмечается, что матери теперь предстоит ответить по закону за нанесение телесных повреждений дочери, а также за невыполнение родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что ребенок получил ожоги 80% тела от удара током, а также сын до смерти избил собственного отца.