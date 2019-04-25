Мать жестоко избивала дочь: учителя обнаружили гематомы [ Редактировать ]
В Степановке, что под Херсоном, в школу пришла 7-летняя ученица, тело которой было полностью в гематомах и ссадинах, сообщает golos.ua.
Как рассказала сама девочка, ее без причины била собственная мать. Пострадавшей была оказана медпомощь.
Отмечается, что матери теперь предстоит ответить по закону за нанесение телесных повреждений дочери, а также за невыполнение родительских обязанностей.
Ранее сообщалось, что ребенок получил ожоги 80% тела от удара током, а также сын до смерти избил собственного отца.
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