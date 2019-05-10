На президента Филиппин напал огромный таракан (видео) [ Редактировать ]
Во время выступления президента Филиппин Родриго Дутерте на тело заполз огромный таракан.
Отмечается, что Родриго Дутерте сперва не обратил на таракана никакого внимания. Сначала его пыталась сбить помощница президента, но Родриго Дутерте вскоре сам разобрался с тараканом.
После этого президент пошутил: "Таракана подложили представители оппозиционной Либеральной партии".
Ранее сообщалось, что осьминог напал на девушку в прямом эфире.
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