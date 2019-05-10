Во время выступления президента Филиппин Родриго Дутерте на тело заполз огромный таракан.

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Отмечается, что Родриго Дутерте сперва не обратил на таракана никакого внимания. Сначала его пыталась сбить помощница президента, но Родриго Дутерте вскоре сам разобрался с тараканом.

После этого президент пошутил: "Таракана подложили представители оппозиционной Либеральной партии".

Ранее сообщалось, что осьминог напал на девушку в прямом эфире.